Fraudeurs geven zich uit als burgemeester Moerbeke en vragen gemeenteraadsleden om geld

Burgemeester De Caluwé diende een klacht in bij de politie, en stuurde de mail in kwestie door naar verdacht@safeonweb.be. Daarnaast nam hij ook contact op met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, want dat staat in voor de cyberveiligheid van de gemeenten. "De bevoegde persoon liet mij weten dat Moerbeke niet de eerste gemeente is die op die manier slachtoffer werd van internetfraude. In onze provincie zijn er nog een paar gevallen, maar misschien ook in de rest van Vlaanderen."