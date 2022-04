Pleziervaart in Limburg krijgt duwtje: extra promotie voor de Willemsroute

Limburg is toeristisch vooral bekend als fiets-en wandelprovincie. Maar het biedt ook moois voor pleziervaarders. Voor hen bestaat de Willemsroute al, maar die is eigenlijk niet zo bekend. De Willemsroute is een lus die je kan varen van Maasbracht naar Maastricht over het Julianakanaal en dan via de Zuid-Willemsvaart van Lanaken naar Bocholt en via het kanaal Nederweert terug naar je startpunt. Om die route meer te promoten, heeft Regionaal Landschap Kempen en Maasland Katy Stroobants aangetrokken, eigenaar van het Botel in Kinrooi.