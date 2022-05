Amber Heard neemt na Johnny Depp het woord, dit heeft zich tot nu al afgespeeld in de rechtszaak rond huiselijk geweld

In 2018 schreef Heard in een opinie-artikel in de krant The Washington Post dat ze zelf het slachtoffer was geweest van huiselijk geweld. Ze noemde Depp daarbij niet bij naam. Hij voelde zich wel geviseerd en stapte naar de rechter. Volgens hem heeft dat artikel zijn carrière onherstelbare schade toegebracht en verloor hij er zijn rol in de "Pirates of the Caribbean"-reeks door.