Roeselare richt AZ Delta site Schiervelde in als opvangcentrum Oekraïense vluchtelingen

Het is nu afwachten wanneer de eerste vluchteling arriveert in het gebouw. “Het wordt koffiedik kijken want de situatie in Oekraïne verandert dagelijks”, weet Wim Roef. “Heel wat vluchtelingen gaan ook zeer snel aan de slag, want de vraag op de arbeidsmarkt is groot en veel vluchtelingen hebben, los van de taalbarrière, een goed profiel om aan de slag te gaan.” De investeringen voor de inrichting van het complex worden voor de helft gefinancierd door de Vlaamse Overheid. “Maar het zijn sowieso geen verloren kosten die gemaakt worden, want het gebouw kan later ook gebruikt worden voor andere opvanginitiatieven”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V).