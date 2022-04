Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov: "Rusland is niet in oorlog met de NAVO"

"Leveringen van westerse wapens aan Oekraïne betekenen dat de NAVO-alliantie in wezen in oorlog is met Rusland. Moskou beschouwt deze wapens als legitieme doelen", zei Lavrov eerder deze week. Nu meldt Lavrov dat Rusland zich niet in oorlog met de NAVO beschouwt.



In een gesprek met het persbureau RIA Novosti stelt Lavrov dat zijn land zich niet in oorlog met de NAVO beschouwt. Hij voegt eraan toe dat het vastlopen van de vredesgesprekken met Oekraïne te wijten is aan de voortdurend veranderende onderhandelingsposities van Kiev.