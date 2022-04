"Vandaag inside" voorlopig van televisie, nadat ook medepresentatoren van Derksen afgehaakt hebben

De Nederlandse zender SBS heeft beslist om de geplande uitzending van "Vandaag inside" van vanavond te annuleren en een vervangprogramma uit te zenden. Talkshowgast Johan Derksen kondigde gisteren aan dat hij zich terugtrekt uit het programma nadat hij onder vuur is komen te liggen voor zijn uitspraken in het programma over de penetratie met een kaars van een bewusteloze vrouw toen hij een jonge twintiger was. SBS meldt dat ook de andere presentatoren "onder deze omstandigheden het programma niet willen voortzetten".