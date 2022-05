Schildpad van Jan Fabre blijft staan in Nieuwpoort ondanks veroordeling van de kunstenaar

Een van zijn bekendste kunstwerken, Utopia of de "schildpad" van Jan Fabre in de volksmond, is een echte eye-catcher in Nieuwpoort-Bad. Het stadsbestuur ziet geen reden om hieraan iets te veranderen. “Ik zie twee entiteiten”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Enerzijds heb je het fantastische kunstwerk en anderzijds de persoon van Jan Fabre. Het zou jammer zijn mochten we dit kunstwerk moeten verbannen. Het is verbonden met Nieuwpoort en werd al duizenden keren gefotografeerd. Iedereen kent het.”

Een andere reden om het kunstwerk te houden is omdat het met belastinggeld betaald werd en dus een stuk eigendom is van alle Nieuwpoortenaars. En de slachtoffers dan? “Ik distantieer me volledig van wat Jan Fabre heeft gedaan, maar door dit beeld weg te halen, helpen we de slachtoffers niet. Waar eindigt dit trouwens? Dan moeten we veel beelden uit de openbare ruimte verwijderen. Want veel kunstenaars hebben buiten de lijntjes gekleurd.”

Ook extra duiding over de kunstenaar bij het beeld zetten, is blijkbaar geen optie. “Dat kan altijd op een andere manier worden geïnterpreteerd. We gaan het daar dus bij laten”, besluit Vanden Broucke.