Koppel uit Schoten zoekt arts die leven van zoontje heeft gered door opmerking tijdens restaurantbezoek

Nick en Natalia besloten de raad van de man op te volgen. De toestand bleek ernstig te zijn: Liam had een acuut tekort aan rode bloedcellen. "De toestand was kritiek. Door een simpel griepje was zijn aanmaak van rode bloedcellen stopgezet. Zijn zuurstofwaarden waren zo laag dat hij eigenlijk elk moment in een coma had kunnen belanden, of misschien nog erger. Omdat het proces zo geleidelijk ging, merkten we niet dat er iets ernstigs mis was."

Beluister hieronder de getuigenis van Nick Peeters in Radio 2 Start Je Dag in Antwerpen.