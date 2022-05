"Sensormobielen" in Antwerpen meten luchtkwaliteit, het klimaat en verkeersdrukte

Met dit proefproject wil het stadsbestuur Antwerpen leefbaarder maken. “Het is belangrijk om de stad hoe langer hoe meer leefbaar te maken. Dat kunnen we op basis van wetenschappelijke, objectieve data. Het is belangrijk om te weten hoe we kunnen ingrijpen en te verbeteren voor onze mensen.”

En dat kan vanaf nu op verschillende vlakken. “Als we merken dat in bepaalde straten te veel auto’s rijden, door files of luchtkwaliteit, kunnen we ingrijpen en de verkeersstroom aanpassen. Door die luchtkwaliteit kunnen we dan ook zien hoe groot de impact is op de leefkwaliteit van onze burgers.”

De "sensormobielen" zijn niet nieuw, maar gewoon dienstwagens waar de sensoren op liggen. “Dienstwagens gaan niet extra rondrijden om te analyseren. Ze leggen gewoon hun trajecten af die ze dagelijks doen. Zo wordt er geen extra centimeter afgelegd.”