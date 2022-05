Stiltetuin in Halen opent terug zijn deuren: wandelen in alle rust kan weer

Hans Juchtmans: “Als we over deze quote nadenken van Franse filosoof Sartre, dan weten we dat we veel aankunnen. Ik vergelijk het met een vis die in het water op zoek is naar water. Mensen klagen veel en zoeken teveel het geluk in iets extern, maar ze zouden moeten beseffen dat het échte geluk en de kracht in onszelf zit. Leer luisteren naar jezelf en creëer ruimte in je hoofd. In mijn Stiltetuin kom je echt tot rust. Hier is eigenlijk niets anders te doen, je komt hier gewoon voor jezelf.”