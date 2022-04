Vooruit-voorzitter Rousseau maakt van koopkracht speerpunt in 1 meitoespraak: "Woekerwinsten bedrijven afromen"

"Het gaat over een kleine groep bedrijven die het heel goed doet. Ze hebben meer dan 16 procent rendement voor aandeelhouders of 8 procent rendement op het totaal vermogen. We verwachten dat zij een klein beetje, 10 procent, meer bijdragen aan de koopkracht van de mensen."

"Zo kunnen we vanuit de overheid de koopkracht blijven beschermen en zorgen we ervoor dat de mensen op het einde van de maand de facturen kunnen betalen en misschien zelfs nog een beetje kunnen sparen voor een toffe zomer", aldus Conner Rousseau.