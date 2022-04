Toneelstuk in echt tankstation in Genk: “De acteurs lopen tussen de echte klanten door”

Het toneelstuk zal ook gaan over de keuze die jongeren na het middelbaar onderwijs maken. “Genk telt veel schoolverlaters en in heel Limburg stellen jongeren vragen over hun toekomst en twijfelen ze om te blijven. Ook dat zal aan bod komen in het stuk”, vertelt Aussems. De acteurs die meedoen zijn nog zeer jong, het gaat vaak om mensen die net zijn afgestudeerd of nog in hun laatste jaar zitten. “Daar zit heel wat toekomstig talent tussen, wat het zeker de moeite maakt om te komen kijken”, voegt de regisseur er nog enthousiast aan toe.

De voorstelling in het tankstation aan de Hermeslaan in Genk gaat op 19 mei in première.