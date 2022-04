Topman Europees grensagentschap Frontex stapt op na berichten over illegaal terugdrijven van migranten

Het Europees antifraudeagentschap OLAF voert al een tijdje onderzoek naar de mogelijke onregelmatigheden bij Frontex. Het agentschap zal binnenkort zijn volledig verslag publiceren. Uit perslekken blijkt dat Leggeri zélf in het rapport in opspraak zou komen. Hij zou de "procedures niet gerespecteerd" hebben en heeft zich "deloyaal gedragen" ten aanzien van de Europese Unie. Bovendien is er een apart onderzoek lopende, over de mishandeling van tenminste 17 migranten in 2020.