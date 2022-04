Kunstenaar Jan Fabre veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel voor onder meer aanranding 

In totaal schreven een 20-tal ex-werknemers, dansers en stagiairs schreven daarop een open brief. Volgens hen was er wel degelijk een probleem met grensoverschrijdend gedrag bij Troubleyn. Ze getuigden toen over vernederingen, grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. In totaal trokken twaalf mensen naar de rechtbank.