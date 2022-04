Honderden West-Vlamingen op bedevaart naar Halle

Vanuit de woonplaats van Freddy is het een tocht van 83 kilometer. Daarom vertrekt hij vanavond al richting Halle om tijdig aan te komen. En dat betekent ook 's nachts wandelen: "Gelukkig is er begeleiding en een signalisatiewagen vooraan en achteraan. Iedereen heeft een geel jasje aan en het Rode Kruis is ook aanwezig. Dat is nodig, want na zo'n nacht hebben we heel wat blaren".

Hoewel het voor veel bedevaarders een sportieve uitdaging is, gaat Freddy om een heel andere reden mee. Welke dat is, ontdek je hier in het gesprek: