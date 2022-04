Eigenaars van zonnepanelen die dubbele netkosten hebben betaald, kunnen vergoeding aanvragen

Vanaf 1 juli kunnen eigenaars van zonnepanelen die in het verleden twee maal netkosten hebben betaald, een vergoeding aanvragen van maximaal 170 euro. Het gaat om mensen die hun (virtueel) terugdraaiende teller plots zagen wegvallen op 1 maart 2021, door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Zij betaalden eerst netkosten via het prosumententarief en daarna via hun reële stroomafname.