Vlaamse energiecoöperaties verlengen hun klantenstop: al zeker tot eind 2022 geen nieuwe energiecontracten

Er is in ons land niet constant zon en wind en dat is een probleem. "Als er geen productie is, moeten we stroom aankopen. Die kost is recent gestegen", zegt Vingerhoedt. "Daarom verhogen we vanaf 1 juli onze eenheidsprijs per kilowattuur. Het blijft wel zo dat we als burgercoöperatie geen winst maken op het delen van onze groene burgerstroom onder de leden."



Vingerhoedt wijst erop dat Ecopower zich niet profileert als prijsbreker. "We zetten in op een langetermijnrelatie met onze klanten, en willen hen zo correct en eerlijk mogelijk voorzien van energie aan kostprijs. We zijn dus geen leverancier voor hoppers die steeds op zoek zijn naar het goedkoopste tarief."