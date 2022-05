Voeren verhoogt verblijfsbelasting van 30 naar 100 euro, toeristische uitbaters overwegen in beroep te gaan

De uitbaters van B&B's en vakantiewoningen zijn niet te spreken over de nieuwe belastingen van het gemeentebestuur. "Dit is een zeer onredelijke verhoging, van 30 euro nu tot 100 euro over twee jaar", begint Fred Banens die zelf twee vakantiehuizen heeft in Voeren. "Er is hierover vooraf geen enkel overleg geweest met de sector zelf, terwijl je dat toch wel had mogen verwachten over een beslissing die zo'n impact heeft, ondanks dat we het mogen doorrekenen. Zeker door de vele economische onzekerheden en de moordende concurrentie.".

Banens haalt ook aan dat bij de verkiezingen meer communicatie en participatie beloofd was. "Maar veel mensen uit de sector zijn nu zelfs nog niet eens op de hoogte van de maatregel", vervolgt hij. "Deze sector is erg belangrijk in Voeren, als we spreken over vakantiewoningen, B&B's en hotels, hebben we het toch over enkele honderden uitbaters. We zijn nu aan het bekijken om in beroep te gaan tegen de maatregel."