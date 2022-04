Waar drijft afval in Gent? Studenten en kanobedrijf ontwikkelen app om "drijfvuil" in kaart te brengen

Als je in de buurt van water bent en zwerfvuil ziet drijven, kan je dat melden via de website van Drijfvuil. Demeester: "Via de applicatie maak je dan een foto en jouw locatie wordt automatisch geregistreerd. En we vragen om aan te geven of je het zelf opgeruimd hebt, of dat je het laten liggen hebt."

Daarna zijn er 2 mogelijkheden. "Als je het al hebt opgeruimd, dan is de kous af. Als je het nog niet hebt opgeruimd, dan blijft die melding openstaan en kunnen andere passanten het afval opvissen. Maar in beide gevallen slaan wij de informatie op, om alles in kaart te brengen. We hopen dat we binnen een jaar een goed zicht hebben op al het drijfvuil in Gent. De einddoelstelling is afval stoppen voordat het in de zee terechtkomt, want daar is het nog moeilijker om het op te vissen", besluit Demeester.