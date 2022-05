Woning uitgebrand in Kapelle-op-den-Bos: bewoonster (83) ongedeerd

Omdat er asbest zit in het dak van de woning werd de asbestprocedure in gang gezet. Van gevaar is er geen sprake. "Volgens de metingen van de luchtkwaliteit is de vervuiling beperkt gebleven in de onmiddellijke omgeving van de woning", zegt de woordvoerder van brandweerzone Vlaams-Brabant West. "De brand is ondertussen onder controle. Er wordt momenteel nog nageblust." Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk.