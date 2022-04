Oekraïense president Zelenski: "Russen namen  mij en mijn familie bijna gevangen tijdens eerste uren van invasie"

De Oekraïense president Volodimir Zelenski verblijft al sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne, intussen al meer dan twee maanden geleden, in zijn presidentiële paleis in de hoofdstad Kiev. Zelenski wil van geen wijken weten, maar dat kwam hem in het begin van de invasie bijna duur te staan.

Dat moet blijken uit interviews die hij gaf aan een journalist van Time Magazine, die twee weken lang in het presidentiële paleis verbleef. Zelenski beschrijft daarin hoe de Russische troepen er in de eerste uren van de invasie, toen ze probeerden Kiev in te nemen, bijna in slaagden om hem en zijn gezin gevangen te nemen.

Het Oekraïense leger had hem verteld dat Russische militairen met parachutes in Kiev waren geland met de bedoeling Zelenski en zijn familie gevangen te nemen of te doden. Volgens Time Magazine zouden de Russen uiteindelijk twee pogingen ondernomen hebben om het paleis te bestormen, op een moment dat Zelenski en zijn gezin daar aanwezig waren.