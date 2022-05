Zoektocht naar Kolonel Knots in Peer: "Wandelroutes voor hele gezin"

Twee wandelroutes van 2 en 7 kilometer worden vandaag in Peer gelanceerd: De crash van Kolonel Knots. Het verhaal gaat over een kolonel die na een noodlanding vermist raakte in de bossen van Peer en Kleine-Brogel. De routes brengen je op knooppunten waar je opdrachten of raadsels moet uitvoeren om steeds dichter bij de kolonel te raken. Het project is een samenwerking tussen stad Peer en de vliegbasis van Kleine-Brogel.

Dat concept mochten de leerlingen van het vijfde leerjaar uit basisschool de Uitvlinder als eerst uittesten. En de reacties waren positief: "Het was echt super leuk. We hebben Kolonel Knots gevonden door allemaal opdrachten uit te voeren. Dan kregen we allemaal codes en cijfers en als je die samennam, kwamen we uit bij de kolonel", zegt Miel (10 jaar).