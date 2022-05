Marianne was slachtoffer van oudermishandeling: "Ik schreeuwde: ik ben je moeder, maar hij hoorde me niet"

In Nederland heeft de overheid de laatste jaren stappen ondernomen om het probleem van oudermishandeling in kaart te brengen. Uit cijfers van het Nederlands ministerie van Welzijn blijkt dat bij naar schatting 10 procent van alle incidenten van huiselijk geweld de eigen ouders het slachtoffer zijn.

In ons land zijn er geen cijfers. Het wetenschappelijk onderzoek staat hier nog in zijn kinderschoenen en er is ook geen specifieke hulpverlening. Het was voor de makers van "Als je eens wist" dan ook heel moeilijk om getuigen te vinden die voor de camera hun verhaal wilden doen.

"Het is het taboe der taboes", zegt Hilde Van Mieghem, die eerder ook al documentaires maakte over kindermishandeling en partnergeweld. "De slachtoffers gaan gebukt onder huizenhoge schaamte en een onverbreekbare loyauteit tegenover hun kind, waardoor ze het geweld mee in stand houden. Het is voor hen dan ook extra pijnlijk om erover te getuigen."

Oudermishandeling is een erg complex probleem. Het gaat zowel om fysiek, psychisch, seksueel als financieel misbruik. De daders kunnen van alle leeftijden zijn. Vaak ligt een trauma aan de basis, maar het agressieve gedrag kan ook het gevolg zijn van een ontwikkelingsstoornis of een verslaving. Soms is hebzucht een drijfveer.

Hulplijn 1712 start vanaf vandaag met een campagne om oudermishandeling ook bij ons onder de aandacht te brengen. 1712 is een professionele hulplijn voor mensen die een vraag hebben over geweld, misbruik en mishandeling.

"De vorige twee reportagereeksen over kindermisbruik en partnergeweld hebben heel wat losgemaakt en tot veel oproepen geleid", zegt Wim Van de Voorde, de coördinator van 1712.

"We denken dat dit opnieuw het geval zal zijn. Bovendien merken we dat het aantal oproepen voor oudermishandeling heel laag ligt. Slechts 2 procent van de slachtoffers die contact met ons opnemen, doen dat voor oudermishandeling. Dat is heel weinig als je weet hoeveel het zou moeten voorkomen."

"Als je eens wist", vanaf vanavond om 21.20 uur op Canvas en VRT NU.