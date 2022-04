Wereldrecord voor Diestse basisschool: 462 mensen glijden in uur van glijbaan

“We hebben met de kinderen zoveel mogelijk geoefend, zodat ze vertrouwd waren met het snel naar beneden glijden”, zegt directeur Machtelt Mertens. “We hebben ook gezorgd voor rugnummers die de leerlingen versierd en ingekleurd hebben.”

In totaal maakten de leerlingen 500 rugnummers. Net genoeg voor iedereen. “We zagen het aantal toenemen op het einde. Het was een echte race tegen de klok. Maar we hebben iedereen gemobiliseerd. Ook de mensen die gewoon even kwamen kijken of toevallig passeerden, hebben we naar beneden laten glijden."