In alle vroegte werd in Oostende een uniek eerbetoon gehouden voor de overleden zanger Arno. Met 250 strandbloemen - 1 bloem per uitgebracht nummer - werd "putain putain" gevormd, een verwijzing naar een bekend nummer van de zanger. Arno overleed vorige week op 72-jarige leeftijd. Zijn as zal in zee uitgestrooid worden.