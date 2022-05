Directeur van insulinefabriek uit Ieper fietst 900 kilometer naar Frankrijk met mensen met diabetes

100 jaar geleden werd een 14-jarige jongen met diabetes voor het eerst behandeld met insuline, een hormoon dat de bloedsuikerspiegel verlaagt. "En nu 100 jaar later zien we dat het aantal Vlamingen met diabetes blijft toenemen", vertelt Axel. Hij is algemeen directeur van de Belgische tak van Novo Nordisk, een Deens farmaceutisch bedrijf, dat al sinds 1923 insuline produceert. Maar hij zet zich ook in zijn vrije tijd in voor personen met diabetes. "Al 5 jaar fiets ik allerlei beklimmingen in de mooiste berglandschappen van Europa voor "Climbing for Life" om de strijd tegen diabetes te steunen."

Maar dit jaar staat hij voor een heel zware uitdaging. Op zaterdag 11 juni vertrekt hij vanuit Gent van aan het nieuwe Diabeteshuis samen met een team van 15 mensen met diabetes en sportarts en voorzitter van de Diabetes Liga Luk Buyse, met de fiets richting de Franse Alpen. "In 6 dagen tijd moeten we met ons peloton "Cycling4Diabetes" 900 kilometer en 8.500 hoogtemeters afleggen. We zullen zo'n 135 à 177 kilometer per dag moeten fietsen om er op tijd te geraken. En dan op 18 juni beklimmen we de Col du Télégraphe en Col du Galibier. Zo willen we tonen dat ook mensen met diabetes grote sportuitdagingen aankunnen", vertelt Axel trots.