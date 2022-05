Vilvoorde laat leegstaande woningen slopen waar krakers zaten

Het is intussen een aantal weken geleden dat de mensen vertrokken zijn. “Op dat moment hadden ze opvang in Brussel, via Fedasil. Maar wetende hoe precair hun situatie is, zijn ze daar waarschijnlijk ook al vertrokken. Het is een drastische beslissing. Je zet mensen die het al moeilijk hebben voor een extra probleem. Maar we hebben intensief overleg gehad en we hopen dat ze vandaag comfortabeler leven dan in de situatie waarin ze verbleven”, besluit Bonte.