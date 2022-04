Deinze bouwt "Jacques Roggefietsbrug": 45 meter lang, 84 ton zwaar

In Deinze is een grote fietsbrug van 45 meter lang en 84 ton op haar plaats gezet. De brug ligt op de fietsweg tussen Kortrijk en Gent. Ze is genoemd naar ereburger Jacques Rogge, voormalig voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité . De brug is gemaakt in de Gentse haven bij staalconstructeur Aelterman. "Het was een huzarenstukje om ze van de Gentse haven naar Deinze te brengen", zegt burgemeester Jan Vermeulen.