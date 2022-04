Minister van Omgeving Demir (N-VA): "Nog geen rationeel argument gehoord om abdij Averbode uit rode lijst te halen"

"De essentie is natuurlijk dat daar te veel stikstofuitstoot is en daar mogen we niet van afwijken", stelt bevoegd Vlaams minister Demir. Eerder dit voorjaar bereikte de Vlaamse regering namelijk een zogenoemd stikstofakkoord rond de uitstoot van de stof.



Dat was nodig omdat de Raad van State het wettelijk kader rond stikstof in Vlaanderen op de helling had gezet. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de Vlaamse overheid geen bouwvergunningen meer zou kunnen afleveren. "Er is een akkoord. Als we nu Averbode en misschien nog een aantal rode bedrijven uit de lijst zouden halen, dan zouden we de doos van Pandora openen", zegt Demir.

"Dan ga je andere criteria hanteren en kunnen er andere landbouwbedrijven ineens op de rode lijst komen." Demir wil wel het openbaar onderzoek afwachten waarbij iedereen bezwaren kan indienen. "Maar ik heb tot op dit moment geen rationeel argument gehoord waarom we het bedrijf in Averbode uit de lijst zouden halen", klinkt het.