Familie van held "Hotel Rwanda" eist 380 miljoen euro van Rwandese overheid

De familie van Paul Rusesabagina, de Rwandese Belg bekend door de film "Hotel Rwanda", gaat het Rwandese regime vervolgen in de Verenigde Staten. Rusesabagina is in 2020 naar Kigali ontvoerd werd op bevel van de Rwandese president Paul Kagame en is daar veroordeeld wegens terrorisme. Zijn familie eist 400 miljoen dollar (380 miljoen euro) voor zijn ontvoering en vermeende foltering.