Innovatie, curiositeit en creativiteit sleutelwoorden tijdens Maker Faire in Gent

De beurs Maker Faire in Gent was uitverkocht dit weekend. Het is een unieke familieuitstap voor jong en oud. “Iedereen die iets wil maken voor anderen of gewoon wil kijken wat anderen creëren, is hier welkom”, zegt initiatiefnemer Henk Rijckaert. De oude hondenvoerfabriek aan de Chinastraat in Gent is net groot genoeg om alle standjes en workshops te huisvesten. De 3.500 tickets waren al lang op voorhand aan de man gebracht. “Volgend jaar moeten we misschien zoeken naar een grotere locatie”, zegt een gelukkige Henk Rijckaert.