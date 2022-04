James Corden stopt met "The late late show", al ken je hem nog het meest van zijn "Carpool karaoke"

Toen James Corden "The late late show" in 2015 overnam van Craig Ferguson introduceerde hij allerlei rubrieken, zoals "Carpool karaoke", "Drop the mic" en "Spill your guts", waarmee hij vaak viraal ging. Hij was nog geen jaar bezig met "Carpool karaoke" of hij kon al een van de grootste artiesten van het moment strikken, Adele. Het filmpje met de Britse zangeres heeft meer dan 250 miljoen views en is zo de meest bekeken "Carpool karaoke"-clip ooit. Ook de afleveringen met One Direction, Justine Bieber, Sia, Bruno Marsen Selena Gomez zijn al elk meer dan 100 miljoen keer bekeken.