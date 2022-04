Lange wachtrijen op Amsterdamse luchthaven Schiphol, brandweer deelt drinkwater uit

Het is druk op de Amsterdamse luchthaven Schiphol. Buiten bij twee vertrekhallen staan lange rijen. Medewerkers van de brandweer delen water uit aan de wachtende mensen. Op vertrekborden was vanmiddag te zien dat twaalf vluchten waren geschrapt en veertien vertraagd. In Nederland is de meivakantie begonnen, maar Schiphol kampt met een personeelstekort.