Civiele bescherming en brandweer ruimen vervuiling van Rozebeek in Zele op

De civiele bescherming werd erbij geroepen om samen met de brandweer de vloeistof in de beek in te dammen en op te zuigen om het water te zuiveren. "We spoelen ook de riolen en hebben kunnen verhinderen dat de vervuiling in het pompgemaal terecht kwam", aldus de brandweer. Buurtbewoner Ronny vreesde dat dat zou gebeuren: "Er is al enkele keren vervuiling geweest in de beek. Er moet iets aan gedaan worden, want het water is drinkwater voor de dieren en via het pompstation wordt het verder gezuiverd tot drinkwater."

Volgens de politie is er vooral geurschade en milieuhinder. Volgens de brandweer mogen omwonenden de ramen en deuren dicht houden als ze de geur te vervelend vinden, maar er is geen gevaar. De opruiming van de vloeistof kan nog tot vanavond duren.