BEKIJK - Emotioneel eerbetoon aan Arno, politieke statements en een rockende prinses Delphine: dit waren de MIA's

Zangeres Angèle is net aan haar nieuwe tournee "95" begonnen in Frankrijk. Later dit jaar treedt ze ook in ons land op, in Vorst Nationaal en het Sportpaleis. En daarvoor geeft ze tickets weg aan een gelukkige aanwezige op de MIA's. En wel de persoon die jarig is op 3 december, de verjaardag van Angèle. Het enthousiasme in de zaal is wel héél groot. "Maar we gaan dat wel even controleren op jullie identiteitskaart hoor", aldus presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis.