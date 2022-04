Na grote terugroepactie: Ferrero richt online platform op om salmonella-klachten te melden

Chocoladefabrikant Ferrero heeft een online platform gelanceerd voor wie slachtoffer werd van een salmonellabesmetting na het eten van hun producten. Slachtoffers kunnen zich via dat platform kenbaar maken en een klacht indienen. Begin april moest Ferrero heel wat producten terugroepen, nadat verschillende salmonellabesmettingen gelinkt konden worden aan chocolade die geproduceerd werd in hun fabriek in Aarle.