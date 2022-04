Klikte Brits parlementslid per ongeluk op porno op smartphone? "Ik wacht onderzoek af, maar natuurlijk is dit gênant"

Of Parish naar porno in het Lagerhuis zat te kijken, weigert hij letterlijk te zeggen. Hij blijft consequent en duidelijk vermoeid herhalen dat hij het onderzoek afwacht. Wanneer de journalist hem vraagt of hij per ongeluk iets heeft geopend op zijn smartphone, antwoordt hij toch kort met een diep pijnlijke zucht: "Klopt."



Hij verontschuldigt zich en beseft dat hij voor beroering heeft gezorgd. BBC suggereert ook dat het hem "twee keer is overkomen", dat hij iets toegestuurd kreeg en klikte. Maar Parish geeft geen commentaar en besluit: "Heren, ik denk dat het genoeg is geweest."



Een commissie zal de hele zaak onderzoeken en eventueel sancties treffen. Parish, die deel uitmaakt van de Conservatieve partij, zegt dat hij de gepaste stappen zal zetten als de conclusie er is. "Ik zal niet blijven als ik schuldig bevonden wordt."