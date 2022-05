Nielenaar aangehouden voor kabeldiefstallen in Duffel

De diefstallen dateren van de nacht van woensdag op donderdag. Aan Residentie Cardijn in Duffel gingen twee mannen aan de haal met elektriciteitskabels. De kabels lagen daar klaar voor werken. De politie stelde vast dat ze op een zestal plaatsen werden doorgeknipt.



Een getuige zag dat de twee mannen de kabels hadden ingeladen in een wagen. De getuige kon een foto nemen van het voertuig waardoor één verdachte geïdentificeerd kon worden.

De agenten konden de verdachte, een 50-jarige man uit Niel, wat later tegenhouden in Kontich. Hij werd opgepakt. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de dader nog gelinkt kan worden aan een andere kabeldiefstal in Duffel dezelfde nacht en op 19 april.

De verdachte werd vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die besliste om hem aan te houden.