Peking kondigt strengere covidmaatregelen aan, meer dan 10.000 nieuwe besmettingen in Shanghai 

Voor activiteiten, zoals sportevenementen en groepsreizen, moeten deelnemers ook een negatieve test voorleggen, uitgevoerd in de 48 uur voor het evenement, plus een bewijs dat ze volledig gevaccineerd zijn.



China verstrengde zijn zerocovidbeleid voor de omikronvariant. Het opduiken van de eerste besmettingen leidde tot grootschalige testen en lockdowns. Door de strikte maatregelen vertraagde de economie van het land en groeide het ongenoegen bij de bevolking.



Vanaf dinsdag zullen de coronatests wel gratis zijn, meldden de staatsmedia. China registreerde meer dan 10.700 nieuwe positieve gevallen over het hele land, maar die komen bijna allemaal uit Shanghai. In de miljoenenstad in het oosten van het land - die al bijna een maand in lockdown is - zijn de voorbije 24 uur meer dan 10.100 nieuwe gevallen opgetekend.