Personeel ingestorte brasserie 't Heerehuys in Sint-Niklaas zamelt na 2 dagen al 6.000 euro in voor heropbouw

Experts van verzekeringsmaatschappijen en bouwdeskundigen moeten nu nagaan wie moet opdraaien voor de schade en de kosten.

Met de crowdfunding willen enkele werknemers van de zaak hun steentje bijdragen aan de heropbouw van het pand. “Lieven en Tim hadden zwaar geïnvesteerd in de zaak en een aantal vaste kosten blijft doorlopen. Dit is voor hen een zware dobber zowel emotioneel als financieel. Om hen een steuntje in de rug te geven zijn we met een crowdfunding gestart”, vertellen Kim Van den Berghe en haar vriend Wesley Windhey, die allebei in ’t Heerehuys werken. Na twee dagen heeft de inzamelactie zo’n 5.800 euro opgebracht.