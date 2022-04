Planeten Venus en Jupiter raken elkaar bijna aan dit weekend

Jupiter en Venus staan ieder jaar op een gegeven moment dichter bij elkaar dan anders, maar zelden zo dicht als dit jaar. De volgende keer dat ze zo dicht bij elkaar staan, is pas in 2039. Het fenomeen is goed zichtbaar met het blote oog of de verrekijker. Op Twitter hebben enkele nachtraven foto's gepost. Het fenomeen is wereldwijd op verschillende tijdsstippen te zien.