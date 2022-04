Russische leger voert aanvallen in Oost-Oekraïne verder op, ook luchthaven Odessa gebombardeerd

In het oosten van Oekraïne voert het Russische leger zijn aanvallen geleidelijk verder op. Dat heeft het Oekraïense ministerie van Defensie gemeld. Tot nu toe lijkt de Russische opmars in het oosten trager te verlopen dan was verwacht. In het zuiden wordt nog altijd gevochten in de verwoeste havenstad Marioepol en vanmiddag is de luchthaven van Odessa gebombardeerd.