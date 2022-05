Pascal en Chris lopen soms 6 wedstrijden per weekend: "Hoe meer we lopen, hoe beter we worden"

Dit jaar wordt opnieuw een goed gevuld jaar voor het duo. Chris kan je aan de start vinden van alle soorten wedstrijden, van de 1.500 meter tot de marathon. "Mensen zeggen dat ik vaker moet rusten en moet pieken naar de wedstrijden, maar hoe meer wedstijden ik loop, hoe beter ik word."

Voor Pascal maakt het ook niet uit of het een veldloop, stratenloop of trailrun is. Hij doet het allemaal graag. Dit jaar organiseert hij zelfs voor het eerst zijn eigen loopevent: "De Mariënloop in Kerniel", vertelt hij trots. "Daar verwachten we ongeveer 500 lopers voor een heuvelachtig parcours van 6 of 12 kilometer. Het zal echt de moeite zijn."