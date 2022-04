Vlaams jachtexamen: slechts 1 op 3 slaagt voor theoretisch en praktisch examen

Het theoretisch gedeelte van het jachtexamen dat vanmorgen plaats vond in Hal 3 van Flanders Expo, bestond uit 60 meerkeuzevragen. "Een deel over de jachtwet, een deel over de kennis en het gebruik van wapens en uiteindelijk een reeks vragen over de fauna in ons land", zegt Jan Verheyen die als één van de eersten zijn examenpapieren indiende. "Mijn bedoeling is om te jagen op everzwijnen. Ik woon in Deux-Acren, net over de taalgrens. Ik heb al ervaring, vroeger heb ik ook nog gejaagd. Maar na een paar jaar inactiviteit, wil ik terug op jacht. Maar dan moet ik wel eerst opnieuw slagen in het jachtexamen."