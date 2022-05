Van "grensoverschrijdend gedrag" tot "reden voor ontslag": dit zeggen experts over porno kijken op de werkvloer

Met een goed opgesteld reglement of policy kunnen bedrijven zelfs de privacy van een betrokken werknemer doorbreken en op individueel niveau de computer controleren, aldus De Schutter. "Wanneer een werknemer dan wordt betrapt, kan hij inderdaad om dringende reden ontslagen worden. Al geven sommige bedrijven de werknemer dan de kans om zelf op te stappen, om de schande thuis te vermijden."

"We hebben daar spelregels over in de private sector, met name over het gebruik van internet, computermateriaal en communicatie én de bescherming van de privacy van de werknemer", vult professor Frank Hendrickx (KU Leuven) aan. "Daar is een nationale cao (een collectieve arbeidsovereenkomst) over gesloten voor de hele private sector, die je ook kan vertalen naar de publieke sector.

"De werkgever bepaalt voor welke doeleinden het computermateriaal wordt gebruikt en er zijn mogelijkheden om gericht te controleren en op te treden als een werknemer dingen doet die niet door de beugel kunnen. De teneur van de rechtbanken is dat men die ontslagen goedkeurt, maar wel op voorwaarde dat er een duidelijk en transparant beleid is over hoe de werkgever die controles organiseert."

Overigens is porno niet het enige problematische surfgedrag dat kan bestraft worden met ontslag. "Er is ook rechtspraak over mensen die op de beurs geld inzetten tijdens de werkuren, overdreven veel bezig zijn met hun vakanties op het internet of op goksites surfen tijdens de werkuren. Het zit hem allemaal in de sfeer van ongeoorloofd gebruik van internettoegang die de werkgever verschaft aan zijn personeel", besluit professor Hendrickx.