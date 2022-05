Zoersel start met arbeidstrajectbegeleiding voor Oekraïense vluchtelingen

“We weten dat tal van werkgevers kampen met openstaande vacatures en op zoek zijn naar medewerkers. Als ook mensen uit Oekraïne die de oorlog ontvlucht zijn hier functies van kunnen invullen, dan is dat win-win, én voor het bedrijf én voor de vluchteling. Een job is immers uitermate belangrijk voor de integratie”, besluit Schryvers.

"Taal is natuurlijk belangrijk, maar er zijn ook jobs waar je ook zonder kennis van Nederlands aan de slag kunt. "Zo heeft iemand met een diploma IT al een job kunnen vinden, ook omdat die Engels kan." Intussen hebben in de gemeente al twee Oekraïners een job gevonden. In totaal verblijven er net geen 70 Oekraïense vluchtelingen in Zoersel, waaronder ook veel kinderen.