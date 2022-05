"Wolf in schaapsvacht": Vooruit-voorzitter Conner Rousseau richt tijdens 1 mei-toespraak zijn pijlen op Vlaams Belang

De toespraak van Conner Rousseau in zijn thuisstad bevatte niet alleen een reeks socialistische "evergreens" zoals de strijd voor solidariteit of de verdediging van de index, maar ook een opvallende frontale aanval aan het adres van Vlaams Belang. Die aanval is geen toeval. Vlaams Belang organiseert al jaren eigen 1 mei-vieringen en vanmiddag speecht Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken uitgerekend in Sint-Niklaas.