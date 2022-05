12 brouwerijen in Pajottenland en Zennevallei verwelkomden bierliefhebbers tijdens “Toer de Geuze”

“We zijn 2 geuzenfans, dus we keken uit naar deze dag”, zegt Jan uit Grimbergen. “We zijn van plan om nog naar de Lambiek Fabriek en Lindemans te gaan. Dan zien we wel hoe laat het is en hoe ver we nog raken.”

Pieter komt voor de vijfde keer helemaal uit Engeland om onze bieren te proeven. “We vonden het jammer dat de toer vorig jaar geannuleerd werd. We keken er al naar uit sinds we onze tickets hadden. We hebben Lindemans al bezocht en er staan nog 2 stopplekken op het programma. We genieten van het festival, de sfeer en de biertjes.”