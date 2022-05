"Geen andere optie dan de noodrem": waarom het proces over Sanda Dia stilligt

Wat is een "herkwalificatie?

Een kwalificatie is een omschrijving van mogelijk strafbare feiten. De rechter zei dat ze van het “toedienen van stoffen met de dood tot gevolg” misschien “opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg” wil maken. Die eerste aanklacht (of “kwalificatie”) draait louter om het toedienen van de uiteindelijk dodelijke vissaus, maar de rechter merkte op dat er ook andere dingen zijn gebeurd zoals het gooien van emmers water. Volgens sommige advocaten is het een “ruimer vangnet” om de Reuzegommers makkelijker te veroordelen. Iedereen heeft wel eens een emmer gegooid, zou de redenering zijn, terwijl het bij de vissaus moeilijker is aan te tonen wie die precies heeft toegediend of een order heeft gegeven om ervan te drinken.

Beklaagden staan altijd terecht voor bepaalde feiten, het is de aanklager die in het wetboek op zoek gaat naar een zo passend mogelijke aanklacht. Die is altijd voorlopig, een rechter kan die aanpassen, maar moet het wel altijd eerst in debat brengen zodat de beklaagden zich ook tegen die mogelijk nieuwe aanklacht kunnen verdedigen. De rechter kan beklaagden niet plots voor andere of meer feiten veroordelen, maar kan er wel een andere juridische omschrijving of "kwalificatie" aan geven in een uiteindelijk vonnis.

De feitendiscussie hangt op verschillende manieren samen met de mogelijke herkwalificatie. “Slagen en verwondingen” is een ruimer begrip dan “de stoffen” (wat sowieso enkel over de vissaus op 5 december in Vorselaar gaat). Als er bijvoorbeeld meer doopdagen ter beoordeling voorliggen, zouden er ook meer feiten bij komen die volgens een rechter mogelijk onder de noemer van “slagen en verwondingen” kunnen vallen.