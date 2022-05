Actrice Angelina Jolie bezoekt Lviv in Oekraïne en moet schuilen bij luchtalarm: "Nee, ik ben niet bang"

In maart bezocht Jolie nog de vluchtelingenkampen van Jemen in het Midden-Oosten om er aandacht te vragen voor de humanitaire ramp die er zich al 7 jaar voltrekt. Via Instagram hield de actrice haar 12,8 miljoen volgers op de hoogte over die "vergeten oorlog". Eerder trok ze al naar Irak, Turkije en Syrië.



Jolie verzet zich al jaren tegen onrecht en gebruikt daarvoor haar bekendheid, ook als filmproducent ligt de problematiek haar nauw aan het hart. In 2017 regisseerde ze "First they killed my father", over de misdaden van de Rode Khmer in Cambodja.